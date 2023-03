Bevagna, scippano e fanno prelievi con il bancomat: denunciati

Responsabile individuato grazie alla videosorveglianza

Scippano un borsello e fanno prelievi. I carabinieri della stazione di Bevagna hanno denunciato due uomini ritenuti responsabili di furto con strappo ed indebito utilizzo di strumenti di pagamento elettronici.

Il fatto risale alla fine di dicembre 2022, quando un uomo, mentre passeggiava per il centro di Bevagna, veniva scippato del proprio borsello, al cui interno vi erano contenuti i documenti personali ed una carta libretto elettronica. Proprio con quest’ultima i due soggetti effettuavano dei prelievi presso gli sportelli automatici di via Fiamenga in Foligno e di Strada Santa Lucia in Perugia, raccogliendo una somma contante del valore complessivo di Euro 1.200.