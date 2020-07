Bevagna omaggia Nerina Antonini Ponti: c’è il libro – ricordo

E’ in programma per sabato 18 luglio a Bevagna la presentazione del libro-ricordo “Per Nerina”. Il volume, edito da “Il Formichiere”, contiene alcuni scritti autobiografici e di carattere sindacale di Nerina Antonini Ponti. Nata a Bevagna il 22 settembre del 1942 e scomparsa lo scorso mese di gennaio a Perugia, Nerina Antonini Ponti è stata un’insegnante, amministratrice, sindacalista, animatrice culturale e paladina delle pari opportunità. L’appuntamento è per le 17,30 alle Logge del Mercato Coperto di Bevagna. L’incontro, guidato dall’assessore alla cultura, Rita Galardini, è a cura dell’Accademia di Bevagna, del Comune e del festival “Isola del Libro”.

L’opera di Nerina Ponti

L’opera, che contiene anche testimonianze e immagini, giusta e doverosa memoria di una vita dedicata da Nerina alla famiglia e agli altri, sarà illustrata, dopo i saluti della sindaca Annarita Falsacappa e della presidente dell’Accademia Marta Gaburri, da Roberto Segatori, professore ordinario nell’Università di Perugia e Accademico. Seguirà l’inaugurazione del restauro di due lapidi nel tempo dimenticate, già dedicate al ricordo dei Benefattori dell’Ospedale e dell’eroe della Grande Guerra tenente Carlo Santi.