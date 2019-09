Bevagna, lavori di rifacimento del manto stradale e di piantumazione

share

Nel territorio del Comune di Bevagna continuano i lavori di rifacimento del manto stradale. Dopo la bitumatura di via Flaminia, di via Circonvallazione e viale Roma, si proseguirà con la sistemazione dei marciapiedi lungo viale Roma.

Il lavoro prevede il taglio dei cespugli ai bordi dei marciapiedi e delle piante che, trovandosi lungo il marciapiede, ne ostacolano la fruibilità.

Questo intervento è la fase conclusiva della riqualificazione di viale Roma iniziata con l’abbattimento dei platani malati e quindi pericolosi per l’incolumità pubblica posti sul bordo della carreggiata proseguita con il rifacimento della bitumatura della strada e quindi con la risistemazione dei marciapiedi.

L’amministrazione comunale, essendosi trovata nella necessità di intervenire sui platani per motivi di sicurezza e per realizzare un marciapiede percorribile in un tratto di strada molto frequentato, nella consapevolezza che ogni albero è un bene prezioso da tutelare, ha programmato il reimpianto degli alberi all’interno del parco storico archeologico dei fiumi Clitunno Teverone Timia, (PSR dell’Umbria 2014/2020, Misura 7.6.2) che è in fase di realizzazione grazie al contributo della Regione Umbria.

share

Stampa