Bevagna, Congresso civico ringrazia: “Ora rinnovata serenità”

Il sindaco uscente e riconfermato pronto a ripartire con l'attività

La vittoria, alle amministrative di Bevagna, del Congresso civico di Annarita Falsacappa, alla vigilia, non era data per scontata. Così la sua netta affermazione ha il valore doppio. “Grazie a tutti coloro che ci hanno sostenuto, incoraggiato, dato forza, energia e fiducia – dice una nota – La bontà del progetto è stata ampiamente riconosciuta e nuovamente confermata a dimostrazione del fatto che i cittadini si sono sentiti inclusi e coinvolti in una dimensione che consente a ciascuno di esprimersi liberamente, dando il proprio contributo alla migliore gestione della vita comune. Una squadra di persone motivate, competenti e rappresentative della comunità si è messa a disposizione, supportata da un nutrito gruppo di cittadini che condivide idee e progetti e che garantisce così un sano interscambio di ruoli, interpretando al meglio lo spirito civico. Siamo fieri e orgogliosi degli elettori che hanno premiato il nostro progetto, riconoscendo in esso una visione politica moderna e attuale.

“Governo con clima di serenità e collaborazione”

“La compagine amministrativa eletta assumerà la responsabilità di governare la città nell’interesse di tutta la comunità, rappresentando adeguatamente le istanze che emergeranno e seguendo i principi della condivisione e della partecipazione. L’auspicio è che il governo della città si possa attuare in un rinnovato clima di serenità per collaborare al meglio nel rispetto del ruolo di tutti”.