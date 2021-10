Benevento – Perugia, le formazioni ufficiali e dove vederla

In attacco Alvini si affida ancora alla coppia De Luca, Matos, dietro torna Zanandrea | Caserta con gli ex grifoni Elia e Insigne vicino a Lapadula

Benevento – Perugia, i Grifoni di Alvini sfidano il loro recente passato, rappresentato da mister Caserta, ora sulla panchina dei giallorossi. Al Vigorito il tecnico del Perugia si affida ancora a De Luca in attacco, che sarà affiancato da Matos. Dietro torna Zanandrea, dopo la squalifica per il rosso rimediato a Cremona. Ferrarini sulla fascia.

Caserta in avanti con Lapadula e gli ex biancorossi Insigne ed Elia. Solo panchina per Sau, parzialmente recuperato.

Formazioni ufficiali

Benevento: Paleari, Letizia, Barba, Vogliacco, Foulon, Acampora, Calò, Ionita, Elia, Insigne, Lapadula. All. Caserta. A disp.: Muraca, Manfredini, Basit, Tello, Vokic, Di Serio, Moncini, Viviani, Sau, Masciangelo, Talia, Brignola.

Perugia: Chichizola, Rosi, Angella, Segre, Burrai, De Luca, Matos, Kouan, Ferrarini, Zanandrea, Lisi. All. Alvini. A disp.: Fulignati, Righetti, Curado, Sgarbi, Gyabuaa, Ghion, Vanbaleghem, Falzerano, Santoro, Murgia, Carretta, Murano.

Arbitro Marinelli di Tivoli.

Benevento – Perugia, dove vederla in tv

La partita Benevento – Perugia (inizio alle ore 20.30 di domenica 3 ottobre) sarà trasmessa in diretta tv su Sky (canali 202, 249 e 251 del decoder).

In streaming per gli abbonati Dazn (con la possibilità di attivare la piattaforma anche in tv), TimVision (per chi ha il pacchetto Tim Sport e Calcio), Helbiz Live, Sky Go e Now Tv.