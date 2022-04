Bel tempo in Umbria il 28 aprile, ma possibile peggioramento nel week end

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, isolati piovaschi solo sulle Alpi occidentali. Al pomeriggio locale instabilità sui rilievi di Piemonte e Veneto, nessuna variazione altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni.

AL CENTRO

Al mattino stabilità diffusa con prevalenza di cieli soleggiati. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sui rilievi Abruzzesi, nessuna variazione altrove. In serata ancora tempo asciutto con assenza prevalente di nuvolosità.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti attesi sulla Sicilia. Al pomeriggio non sono attesi cambiamenti di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni; coperto sulla Sicilia.

Temperature minime stabili o in aumento; massime in diminuzione al sud, stazionarie o in rialzo al centro-nord.

Peggioramento in vista nel week end?

Per l’ultimo giorno del mese di aprile i principali modelli mostrano una saccatura depressionaria in discesa verso il nostro paese: condizioni meteo in peggioramento dunque sulle regioni settentrionali con piogge e temporali dapprima sulle Alpi e poi verso la Pianura Padana.

Per il primo maggio le condizioni del tempo potrebbero essere instabili soprattutto sulle zone interne della Penisola e sulla Sicilia a causa del transito di una saccatura depressionaria di origine africana.

