Beerock e la Pro loco Viole premiano uno studente meritevole: è Emanuele Boccali - Tuttoggi.info

È stato lo studente Emanuele Boccali del V°F Liceo Scientifico annesso al Convitto Nazionale a vincere la prima borsa di studio in memoria di Laura Migni. La cerimonia domenica, al termine della messa in suffragio per Laura.

La signora, scomparsa lo scorso luglio, era una delle animatrici di Beerock e attiva anche nella Pro loco di Viole: per questo, in sua memoria, l’associazione che organizza a luglio l’evento tra musica e birra ha voluto – di concerto con la famiglia, il marito Italo e le figlie Martina e Benedetta Landrini – istituire un piccolo premio che è aperto agli studenti del quinto anno di tutte le scuole pubbliche secondarie di secondo grado del comune di Assisi, per “valorizzare ragazzi e ragazze che si siano particolarmente distinti al contempo nell’attività scolastica e per una cittadinanza attiva, solidale, responsabile, impegnata, generosa, specie se appartenenti a famiglie con difficoltà economiche”.

A vincere come detto Emanuele Boccali: “È stato scelto tra tutti i partecipanti per essere uno studente meritevole e impegnato del sociale. Siamo fieri, come Pro Loco Viole, di essere gli ideatori di questo progetto. Laura era un’anima speciale e rimarrà sempre nei nostri cuori”, il commento del presidente della Pro loco, Ivano Bocchini. La premiazione avrà cadenza annuale e si svolgerà durante Beerock, al termine della messa in memoria della signora Migni.