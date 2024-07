Beerock, ad Assisi torna la rassegna tra sport, musica, cibo e birra: il programma - Tuttoggi.info

Appuntamento a Viole di Assisi - San Vitale dal 18 al 21 luglio

Musica, buon cibo, sport, birra e rock. Tutto questo è Beerock, la rassegna delle birre artigianali a ritmo di rock che si svolge a Viole di Assisi – San Vitale dal 18 al 21 luglio 2024.

Un’iniziativa giunta alla dodicesima edizione che festeggia il prestigioso traguardo con tanti eventi, una selezione di birrifici – presenti Birra Perugia, Birra San Biagio, Birra Artigianale Flea, Birrificio Colfiorito, Osiride Brewing Co. , Birrificio La Gramigna, Birrificio F.lli Perugini e Birrificio Artigianale Impera da Bastia Umbra – e musica rock, non tralasciando ovviamente la gastronomia, con l’apertura degli stand alle 19.30.

Sul fronte musicale, il 18 luglio si esibiranno Interludio Duo e Iron Curtain – Iron Maiden Tribute Band con dj Set di Lorenzo Paparelli; il 19 Luglio Daruma, Stardogz – Limp Bizkit Tribute Band, The New Twisted Transistor 2.0 – Korn Tribute Band e dj set di dj Moro; il 20 luglio Not A Talker, Eurosmith – Aerosmith Tribute Band, allPsycho Peppers – Red Hot Chili Peppers Tribute Band e dj set di Dj Massi; infine, il 21 luglio, Pushers Of Gold e Coldplay Universe Tribute Band.

Oltre a cibo, musica e rock, anche lo sport a due ruote e la valorizzazione del territorio: il 19 luglio tornano Beerock Run, secondo trail running in collaborazione con Assisi Runners, e Ride the Rock, la notturna in mountain bike in collaborazione con Spello MTB Cycling. Il 20 luglio dalle 15, infine, Motobeerock, con partenza da Viole e sosta e aperitivo presso Birra Perugia, prima del ritorno. Per tutte le informazioni sulle varie iniziative, i costi e come iscriversi, si può visitare la pagina ufficiale della manifestazione.