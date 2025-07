BeerFest, continua anche oggi la maratona di solidarietà per i bimbi del Madagascar - Tuttoggi.info

Un evento che unisce shopping, divertimento e solidarietà. Si chiude oggi al centro commerciale omonimo il “Collestrada Beer Fest”, partito sabato 5 alla presenza di Stefania Proietti, governatrice dell’Umbria, e in scena fino a domenica 6 dalle 12 alle 22.

Una ricca selezione birre artigianali, locali e internazionali, un’offerta gastronomica irresistibile, aree gioco arcade per tutte le età, musica dal vivo e la beneficenza, perché il ricavato sarà devoluto all’Associazione Made (Maisonsdes enfants) per l’acquisto di arredi e attrezzature destinati al Centro diurno di Antananarivo, situato in Madagascar: una struttura educativa fondamentale, che offre a centinaia di bambini un ambiente sicuro dove studiare, nutrirsi e crescere.

Sarà possibile contribuire acquistando i token solidali presso le postazioni dell’associazione, per acquistare 7 computer, una stampante, 15 chiavette usb, 4 scrivanie e 12 sedie. Per ulteriori info e contatti, info@mademada.org e www.mademada.org