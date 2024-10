Beer and Pizza Day, una giornata che celebra l'amata accoppiata cibo-bevanda - Tuttoggi.info

Internet e i social hanno fatto nascere e reso popolari decine di giornate dedicate ai cibi e alle bevande più amate al mondo. Ogni mese possiamo trovare giornate dedicate a delizie che allietano il nostro palato, nella speranza che portino con sé anche eventi per poterle celebrare nel migliore dei modi: mangiando e bevendo. In alcuni casi queste giornate hanno dato vita a celebrazioni per delle combinazioni cibo più bevanda che sembrano quasi d’obbligo. È il caso dell’International Beer & Pizza Day, una giornata dedicata alla mitica accoppiata birra più pizza. Ovviamente con la pizza ognuno può bere ciò che vuole, dall’acqua a una bibita arrivando a un buon vino. È innegabile però che una volta superata la maggiore età l’abbinamento pizza e birra è il più diffuso.



Ne parliamo oggi perché la data scelta per celebrare il Beer & Pizza Day è il 9 ottobre, un giorno scelto senza alcun legame con la storia di questi due elementi. Probabilmente l’unico criterio è stato quello di evitare sovrapposizioni con altre giornate a tema con cibi o bevande.

La giornata dedicata all’accoppiata Pizza e Birra è nata nel 2016 da un’idea di Nick Saulino, un designer di siti Web e un grandissimo amante delle pinte di birra e delle fette di pizza. Un amore che però non si è fermato alla tavola e si è spostato sul web dove ha lavorato per dare vita all’evento e a renderlo ufficiale.

Come celebrare il Beer & Pizza Day



Le giornate celebrative non sono delle vere e proprie feste. Sono eventi buoni soprattutto per i social dove vengono esaltati i protagonisti delle celebrazioni del giorno. Questo però non esclude la possibilità di trovare nelle proprie città degli eventi dedicati, in questo caso nei locali dove l’amore per la pizza e la birra esiste già tutto l’anno. Il 9 ottobre, nel giorno del Beer & Pizza Day, però potrebbero esserci eventi particolari per celebrare l’accoppiata pizza e birra. Dopotutto si tratta di cose talmente amate da essere virali in ogni forma possibile e immaginabile. La loro popolarità li ha fatti uscire anche dal mondo enogastronomico e possiamo trovare anche tantissimi gadget a tema sia con la pizza sia con la birra. Se volete farvi un’idea potete trovare tantissimi prodotti in perfetto tema Beer & Pizza Day su siti come DottorGadget. In questo modo potete celebrare il vostro amore per la birra e la pizza anche lontani dalla tavola. Oppure, se avete amici che amano così tanto questa accoppiata che è come se la celebrassero ogni giorno, potete usarli per fare delle simpatiche idee regalo nelle varie occasioni speciali.



Una giornata che celebra una combinazione irresistibile!



La particolarità del Beer & Pizza Day non è solo la celebrazione di due prodotti enogastronomici amatissimi in tutto il mondo, è la voglia di mettere in risalto soprattutto la loro combinazione. Difatti la pizza e la birra hanno già le loro giornate dedicate. La Giornata Mondiale della Pizza si celebra il 17 gennaio. In questo caso la scelta del giorno non è casuale perché è il giorno di Sant’Antonio Abate, il protettore di fornai e pizzaioli. La celebrazione è nata nel 2017, quando l’Unesco ha dichiarato l’arte dei pizzaioli napoletani un patrimonio culturale dell’umanità. La Giornata Mondiale della birra invece è nata nel 2007 in California e viene festeggiata il primo venerdì di agosto. Avendo già le loro giornate dedicate, il Beer & Pizza Day diventa ancora di più la celebrazione di una combinazione a dir poco perfetta!