 Batte la testa e perde i sensi, ritrovato dopo ore di ricerche - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Batte la testa e perde i sensi, ritrovato dopo ore di ricerche

Massimo Sbardella

Batte la testa e perde i sensi, ritrovato dopo ore di ricerche

L'uomo di circa 60 anni stava partecipando ad una escursione di gruppo, ma gli amici non lo avevano visto rientrare. Ritrovato dai vigili del fuoco con l'aiuto di droni ed elicottero
Dom, 10/08/2025 - 20:55

Condividi su:

Ha battuto la testa, perdendo i sensi, l’uomo di circa sessant’anni che non aveva fatto rientro dopo una passeggiata in gruppo, nei pressi del Castello di Titignano, nel comune di Orvieto. Gli amici non lo hanno più visto ed hanno dato l’allarme.

Nel corso della giornata odierna, le operazioni hanno visto impegnate

Una volta localizzato dal personale della Guardia di Finanza, la Centrale Operativa 118 ha disposto l’intervento dell’elisoccorso regionale Nibbio 01, con a bordo un medico, un infermiere e un tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e Speleologico, per raggiungere e assistere la persona.

L’intervento si è concluso positivamente grazie alla sinergia tra Soccorso Alpino e Speleologico Umbria, Guardia di Finanza, Carabinieri e Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza 118.

Le ricerche sono scattate nella notte tra sabato e domenica. Ed hanno visti impegnati i vigili del fuoco di Terni, che hanno poi richiesto l’uso di droni e di un elicottero in arrivo da Arezzo, le unità cinofile del SASU, i carabinieri di Orvieto, che hanno fornito supporto alle operazioni di coordinamento e sicurezza.

Grazie all’attivazione, da parte del SASU, delle squadre della guardia di finanza dotate di mezzo aereo e avanzati sistemi software per la ricerca di persone disperse, è stato possibile individuare l’uomo, vivo ma con una ferita alla testa. Ha quindi raccontato di essere caduto e di aver battuto la testa, perdendo i sensi. E’ stato affidato alle cure del personale sanitario.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Assisi
Gravissimo incidente sulla Ss75 Centrale umbra, bisarca precipita nel terreno sottostante dopo tamponamento | Aggiornamenti
Città di Castello
Rissa tra 10 giovani alle 4 di notte, lanciate pure pietre e danneggiata una vetrina

Nei dintorni

Terni

World Games di Chengdu, il ternano Fabrizio Pagani bronzo nell’apnea paralimpica

Terni

Terni incontra Londra: il debutto internazionale di ScaraMan con “Sapiens in Dub”

Terni

Undici anni di musica indipendente nel cuore della provincia, grazie all’ArtFall Festival

in umbria

gli ultimi pubblicati

Ultim'ora Italia

Sinner, che noia a Cincinnati: “Non c’è molto da fare”. E va a giocare a golf
Ultim'ora Italia

Napoli, incendio su traghetto con 155 passeggeri: fiamme domate

Ultim'ora Italia

Vlahovic, tiro horror con il Dortmund. E i tifosi si scatenano

Terni

Batte la testa e perde i sensi, ritrovato dopo ore di ricerche

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!