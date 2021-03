Bastia Umbra, torna la vetrina online per le attività commerciali

Iniziative di promozione, rete e community per promuovere gli imprenditori

E’ tornata la vetrina virtuale, l’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale di Bastia Umbra in collaborazione con Confcommercio, Confartigianato, Confesercenti, Fipe e Ente Palio de San Michele per aiutare a superare le difficoltà della pandemia, per dare nuove opportunità di visibilità e promozione, per permettere ai cittadini di scoprire e riscoprire i servizi della propria città anche da casa.

Iniziativa di supporto con promozioni e iniziative di rete

La piattaforma “Ama Bastia” è anche una risposta locale agli effetti negativi della globalizzazione sul piccolo commercio, gli esercizi che aderiscono all’iniziativa infatti consegneranno una coupon card Ama Bastia ai propri clienti. Sul sito www.amabastia.it tutte le promozioni attivate dai negozi aderenti, le date e il regolamento. Una piattaforma per promuovere il territorio, per sostenere le attività commerciali in questo momento di difficoltà e prescrizioni, per fare rete, per aiutare il commercio locale.

Ama Bastia è community

Ma www.amabastia.it oltre a promuovere l’anima imprenditoriale che da sempre ha caratterizzato la città è anche community, uno spazio dove in questo momento storico così difficile è possibile raccontare l’amore per la propria città, i luoghi, i ricordi, con uno spazio dedicato alle scuole, alle Associazioni, a ogni singola persona che con pensieri, messaggi, foto, poesie, vuol raccontare attraverso i propri occhi e i propri sentimenti la nostra città. Fb Ama Bastia e Instagram @amabastia

Per aderire all’iniziativa e avere ulteriori informazioni info@amabastia.it