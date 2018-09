Bastia Umbra festeggia il suo patrono | Tante iniziative per il Palio de San Michele

share

Tutto pronto a Bastia per il Palio de San Michele 2018, un mese di eventi tra sacro e profano (con il clou per la rassegna vera e propria) per festeggiare il Santo patrono bastiolo. I quattro Rioni – Moncioveta, Portella, San Rocco e Sant’Angelo – saranno giudicati da Gianfranco Anzini (regista, autore televisivo), Aldo Spinello (critico cinematografico), Brunella De Cola (Scenografa), Silvia Tagliaferri (costumista), Paolo Monachesi (light designer), Ketty Roselli (attrice, cantante, conduttrice) e Pio Stellaccio (attore). A loro andrà il Palio dipinto dall’artista Lamberto Caponi, ma prima della sfida tra rionali la manifestazione si apre all’insegna del divertimento.

Sabato 8 settembre dalle 16 in Piazza Mazzini va infatti in scena PaliOpen, con attività per famiglie e bambini (giochi sportivi, laboratori didattici e ricreativi, animazione, raduno vespa club). A seguire, musica, cibo e cocktail dalle 18, con Deejay Feel’s – Simoncino, alle 20 lo street food con il live di Luli Tunes Acoustic e John Andrew Lunghi. Alle 21.30 infine, la comicità di Mary Sarnataro, volto de Le Iene & Colorado. Per questa iniziativa, il sindaco ha emesso apposita ordinanza affinché in tutte le zone del centro del capoluogo comunale è vietato vendere per asporto o servire qualsiasi bevanda in bottiglie, lattine o altri contenitori analoghi (le bottiglie in plastica potranno essere vendute solo se aperte e private del relativo tappo di chiusura); permessi solo bicchieri a perdere, di plastica, carta o similari. Vietato anche introdurre, in Piazza Mazzini, bevande, se non con le modalità sopra indicate, in Piazza Mazzini, sia per uso personale, che con l’intento di distribuirle agli spettatori, anche se a titolo gratuito, nel corso degli spettacoli previsti in occasione delle festività organizzate dall’Ente Palio de San Michele. Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande abilitati anche alla ristorazione le prescrizioni dette sono limitate alla sola attività di bar, a condizione che le bevande siano somministrate esclusivamente con i pasti serviti ai tavoli e non al banco, rimanendo comunque tassativamente ricompreso l’asporto nei limiti sopra indicati.

Quanto al Palio de San Michele vero e proprio, sabato 15 settembre il Teatro Cinema Esperia ospiterà i bambini delle 5° classi elementari di Bastia Umbra per l’edizione 2018 de Il Palio incontra le scuola, mentre mercoledì 19 settembre andrà in scena Zoé – Il Principio della vita, lo spettacolo teatrale a cura della Compagnia Teatrale Piccolo Nuovo Teatro. Grande attesa e Rioni già al lavoro per le sfide in scena dal 19 al 29 settembre, quando Portella, Moncioveta, San Rocco e Sant’Angelo si affrontano su tre prove (Sfilata, Giochi e Lizza) in Piazza Mazzini, la piazza storica della città. La partenza con la cerimonia di apertura della “56 a Edizione” è prevista alle 21.30 di giovedì 20, con la benedizione degli stendardi e dei mantelli dei Rioni e i bandi di sfida. Le sfilate si svolgeranno dal 21 al 24 settembre (in piazza Sant’Angelo, Moncioveta, Portella e San Rocco), a seguire i Giochi in piazza (26 settembre) e la Lizza (28 settembre).

Tra le iniziative ‘collaterali’ del Palio, dal 24 agosto al 24 settembre, “Palio….il dietro le quinte 2018”, nono concorso fotografico a cura dell’Ente Palio de San Michele. Tra gli altri appuntamenti, il 15 settembre Il Palio incontra le scuole, il 16 la Sbiciclettata de San Michele a cura del Veloclub racing Bastia; dal 21 al 24 la gara gastronomica nelle Taverne Rionali 2018, a cura della Pro loco di Bastia Umbra, mentre dal 15 al 20 settembre va in scena la mostra iconografica, con conferenze, La potenza dell’Angelo – Immagini e segni di San Michele a Bastia e nel Palio: l’iniziativa si svolgerà all’Auditorium Sant’Angelo a cura del Comune di Bastia Umbra.

