Bastia, ancora botta e risposta | Provvidenza spiega la convocazione del consiglio comunale - Tuttoggi.info

Non si fermano i botta e risposta nel centrodestra a Bastia Umbra, e se l’integruppo di Forza Italia e Bastia Popolare cannoneggia sul consiglio comunale di sabato “convocato da una maggioranza diventata minoranza”, il presidente del consiglio comunale Giulio Provvidenza spiega la motivazione di tale convocazione.

Che è stata fatta perché “in base al regolamento comunale e normativa nazionale, la surroga di un consigliere comunale deve essere effettuata entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento delle dimissioni del consigliere uscente: tale comunicazione è pervenuta all’Ente nel pomeriggio di giovedì 1 febbraio scorso. Uffici e amministrazione si sono mossi immediatamente nel contattare chi ha il diritto di subentrare in consiglio, dati i tempi stretti. Ciascuno degli interpellati, però, ha comprensibilmente chiesto tempo per riflettere se riuscire ad onorare il ruolo di consigliere, considerate le numerose implicazioni che tale incarico comporta nelle varie sfere personali, se lo si vuole svolgere con consapevolezza e impegno; oltre al clima politico attuale, sicuramente non dei più distesi ed idilliaci, date anche le imminenti elezioni. Il consiglio andava convocato entro l’orario di ufficio di venerdì 2 febbraio, perché convocarlo lunedì 5 non avrebbe consentito il pieno rispetto dei sopra citati termini, richiesti dalla legge. Consapevole pertanto di tali necessità, le stesse hanno comportato l’inevitabile massimizzazione delle tempistiche per tenere il consiglio comunale, per avere le maggiori probabilità di avere il consigliere surrogante, mantenendo al contempo la seconda convocazione entro le scadenze già riportate, nel rispetto delle almeno 48 ore da far intercorrere tra le convocazioni, come regolamento comunale recita”.

Insomma, “Lo stupore provato per questo episodio comporta di contro il riconoscimento di una condotta diversa tenuta generalmente nello svolgimento del proprio operato: ciò a sancire l’approccio generale e la buona fede impiegate. Lo stupore pertanto è reciproco, al pensiero che il sottoscritto, in chiusura di mandato, possa aver cambiato modus operandi senza aver avuto cause di forza maggiore o buone motivazioni: spiegazioni, tra l’altro, già fornite a chi ha chiesto chiarimenti”. E per questo Provvidenza si aspetta la presenza anche degli consiglieri di Forza Italia e Bastia Popolare, “anche per il più volte ribadito senso di responsabilità nei confronti della cittadinanza”, o in prima convocazione (sabato 10 febbraio ore 11) o in seconda (lunedì 12 febbraio ore 18:30).