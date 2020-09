Bassetti ordina 6 nuovi diaconi, messa a San Domenico per le distanze anti Covid

Il cardinale Gualtiero Bassetti ordinerà 6 nuovi diaconi. Si tratta di Samy Cristiano Abu Eideh, Vittorio Bigini, Daniele Malatacca, Emmanule John Olajide Boluwatife, Simone Strappaghetti e Michael Tiritiello.

La celebrazione avverrà sabato 12 settembre (alle ore 17) nel giorno della festa diocesana della Madonna delle Grazie, la cui venerata icona è dipinta su una delle colonne della cattedrale di San Lorenzo.

Distanziamento anti Covid

Per rispettare le misure di distanziamento anti Covid la cerimonia non sarà celebrata nella Cattedrale di San Lorenzo, ma nella basilica di San Domenico, la più capiente di Perugia.

Chi sono i nuovi diaconi

Il più giovane ha 23 anni e il più anziano 39 anni. Abu Eideh Samy Cristiano (33 anni), della parrocchia di Santa Lucia e dottorato in Filosofia, dopo aver celebrato i sacramenti dell’iniziazione cristiana in età adulta ha continuato il suo cammino di fede nel Cammino Neocatecumenale. Vittorio Bigini (39 anni) della parrocchia di San Sito ed ex impiegato comunale, ha vissuto il suo percorso di fede nel Cammino Neocatecumenale. Daniele Malatacca (30 anni), originario di Lucera (Fg), ma di adozione perugina dagli anni degli studi in scienze infermieristiche, è legato alla Comunità Magnificat (Rinnovamento nello Spirito Santo). Emmanule John Olajide Boluwatife (23 anni), nato in Nigeria, ha frequentato il Seminario Minore nel Paese di origine ed ha poi raggiunto la sua famiglia in Italia proseguendo i suoi studi presso il Seminario Regionale. Simone Strappaghetti (26 anni), della parrocchia di Santa Lucia, dopo la maturità ha fatto ingresso nel Seminario Regionale. Michael Tiritiello (34 anni), della parrocchia di Prepo, ha lavorato come ingegnere a Padova prima del suo ingresso in Seminario.

I futuri diaconi diventeranno sacerdoti nell’anno successivo, al termine dei loro studi presso il Pontificio Seminario Umbro “Pio XI” di Assisi.

Vocazioni in crisi

“In questo momento – commenta don Francesco Verzini, rettore del Seminario Arcivescovile di Perugia nonché vicerettore del Pontificio Seminario Regionale Umbro “Pio XI” di Assisi, – nel Seminario Regionale stiamo rivivendo la crisi degli anni ’80, dove gli alunni erano arrivati al numero minimo di 12 presenze. Certamente l’ordinazione di sei nuovi diaconi transeunti, e dunque futuri sacerdoti, è di testimonianza ai più giovani su come ancora sia possibile fare scelte di vita forti e durature nonostante la cultura del momento spesso suggerisca stili di vita provvisori e temporanei”.