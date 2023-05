Basket, successo per le Final Four Under14 al Palarota | Si piazza 2^ la Giromondo Spoleto - Tuttoggi.info

Al termine delle 4 partite in programma il 29 e il 30 aprile, ha vinto la squadra del Pontevvecchio che ha sconfitto in finale la GIromondo.

Sono state circa 1500 le persone presenti al Palazzetto dello Sport “Don Guerrino Rota” per assistere, lo scorso weekend, alla FINAL 4 del campionato regionale UNDER 14 organizzate dalla Federazione Italiana Pallacanestro con la collaborazione dell’ASD GIROMONDO SPOLETO.

Un campionato UNDER 14 a cui hanno partecipato 17 squadre umbre e che ha vissuto a Spoleto il suo epilogo. Al termine delle quattro partite in programma il 29 e il 30 aprile, si è laureata vincitrice la squadra della PONTEVECCHIO che ha sconfitto in finale la GIROMONDO. Terza classificata la BOSICO TERNI che ha prevalso nella finale per il terzo posto sulla PERUGIA BASKET.

L’essere arrivati a giocare la finale che assegnava il campionato è stato motivo di grande soddisfazione per la dirigenza della GIROMONDO e per i coach Ferdinando Fratini e Nicola Santarelli che con impegno e dedizione hanno lavorato ogni giorno in palestra per migliorare le qualità tecniche dei ragazzi che allenano.

“Al netto della grande partecipazione di pubblico, è stato un piacere enorme vedere tutti questi giovani atleti vivere la Final 4 con grande passione e con il desiderio di giocare e divertirsi – sono state le parole del vicesindaco Stefano Lisci – Sono stati due giorni di sana competizione, una vera festa di sport, con tanti giovani cestisti venuti a Spoleto da tutta l’Umbria per concludere al meglio la stagione sportiva. Ringrazio la ASD Giromondo per il lavoro fatto e per l’organizzazione impeccabile”.

“Naturalmente non si può non lodare il comportamento e l’attitudine che tutti i componenti del gruppo hanno messo a disposizione della squadra – è stato il commento dei coach Fratini e Santarelli – I ragazzi sanno che il loro miglioramento passa dal modo in cui approcciano gli allenamenti e sotto questo punto di vista sono stati sempre encomiabili e dobbiamo ringraziarli ad uno ad uno proprio per questo. In ogni singolo allenamento hanno lavorato per arrivare all’obiettivo che si erano dati ad inizio stagione, obiettivo che è stato ampiamente raggiunto”.

Soddisfazione anche per la ASD GIROMONDO che ha voluto ringraziare la FIP UMBRIA per l’assegnazione dell’organizzazione della manifestazione, una dimostrazione di fiducia che ha permesso di costruire un evento di sport e amicizia. Grazie inoltre all’aiuto e alla collaborazione delle famiglie degli atleti al termine di ognuna delle finali di domenica è stato organizzato un punto ristoro dove le squadre e gli arbitri hanno potuto incontrarsi e conoscersi meglio.

L’ASD GIROMONDO ha ringraziato anche il Comune di Spoleto per la collaborazione e gli sponsor della manifestazione Monini Spoleto, Urbani Tartufi e Bonfante che hanno supportato l’organizzazione della manifestazione.