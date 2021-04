Barriere anti suicidio al Ponte d'Augusto, Comune sollecita la Soprintendenza - Tuttoggi

Consiglio comunale sollecita enti competenti a installare le barriere di sicurezza nella rupe antistante il Ponte d'Augusto

La Provincia di Terni ha completato il progetto, la Regione Umbria ha programmato i fondi, manca solo il via libera da parte della Soprintendenza. Oggi il Consiglio Comunale di Narni ha approvato all’unanimità un atto di indirizzo per “sollecitare gli enti competenti a portare a compimento, nel minor tempo possibile, l’installazione delle barriere di sicurezza nella rupe antistante il Ponte d’Augusto”.

Ad evidenziarlo è Luca Tramini (M5S Narni). “Ovviamente – spiega – non si parla di mettere le barriere sul ponte ma ma installarle nella rupe antistante. Un ultimo ostacolo prima dell’estremo gesto.

In Italia secondo le stime sono 4 mila ogni anno e sono diventati la principale causa di morte nella fascia 15-29 anni… Inoltre la situazione è preoccupante anche in Umbria dove tra 2016 e 2017 ci sono stati almeno 20 casi, sette dei quali solo nel 2017”.

“Sappiamo bene che questa non è la soluzione definitiva, – prosegue Tramini – ma soltanto l’ultimo uomo, il portiere da schierare in campo per provare a salvare anche solo una vita. Quando ormai tutti gli altri strumenti di difesa non sono riusciti ad intercettare il problema o non sono riusciti a fermarlo, resta solo il portiere, le barriere.

Infatti il Consiglio ha proposto anche di tornare a parlare di punti di ascolto e di aiuto, che a Narni prima del covid erano aperto dal – martedì dalle 9:00 alle 13:00 e venerdì dalle 14:00 alle 17:00. oppure al tel 348 2887425, ‘e di fare il punto sulla problematica del suicidio nel nostro comune al fine di lavorare ed implementare gli strumenti di ascolto e di aiuto, andando anche ad analizzare il lavoro svolto con le scuole’.

Bisogna parlare di questa problematica, soprattutto dopo questa pandemia, soprattutto dopo il lockdown. Bisogna tornare a parlare di salute mentale e di psicologo di base”.

(foto Silvio Sorcini – I luoghi del silenzio)