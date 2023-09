Bandecchi vuole la Reggina, sindaco di Terni in pole - Tuttoggi.info

Bandecchi-Reggina, prossime ore decisive. L'ex presidente della Ternana, e sindaco di Terni "Legame speciale con Reggio"

Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, dopo l’esperienza con la Ternana Calcio, ha intenzione di rilevare la presidenza della Reggina, attualmente militante nel campionato di serie D. A riportare la notizia è il quotidiano online Strettoweb. I nomi in lizza sono 3 e la commissione che giudicherà le manifestazioni di interesse sarà composta da 7 membri. Oltre a Bandecchi, ci sono anche alcuni imprenditori reggini e Francesco Agnello.

Bandecchi presidente della Reggina?

Nella giornata di oggi, alle ore18.00, il pool del Comune di Reggio, chiuderà la procedura di manifestazione di interesse con riunione decisiva e, nella giornata di domani, 8 settembre, uscirà il nome di colui che guiderà la Reggina nel prossimo campionato di serie D.

Bandecchi “Legame speciale con Reggio”

In un’intervista rilasciata a Strettoweb, Stefano Bandecchi ha dichiarato di avere un “rapporto speciale con Reggio” e, come suo solito, è andato al sodo: “Sono un uomo pratico, so che parliamo di soldi perché io di calcio da solo non ho più voglia di occuparmi. Mi sono dimesso da poco dalla presidenza della Ternana, quindi in prima persona non voglio tornare a guidare una squadra di calcio. Ma staremo affianco a chi ci sarà come partner pubblicitario, perché con Reggio ho un legame speciale. L’affetto che Reggio Calabria mi ha dato da avversario sportivo non l’ho mai avuto da nessuno in vita mia. Mi hanno applaudito dentro lo stadio dopo che io avevo solo fatto quello che ritenevo onestamente giusto, cioè avevo detto che la Reggina doveva passare in serie B nel campionato sciagurato del Covid, quando era prima per distacco fino al lockdown“.