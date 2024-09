Bandecchi su i "Nuovi mostri" di Striscia per lo sputo contro cittadino - Tuttoggi.info

Il sindaco di Terni di nuovo protagonista in tv, e, stranamente, non per meriti politici. Questa volta è “Striscia la Notizia” a riprendere l’ormai squallida vicenda relativa allo sputo contro un cittadino sotto Palazzo Spada, sede del comune cittadino, nell’ambito della rubrica “I nuovi mostri”. La ‘bandecchiata’ non si è piazzata sul podio, ma ha ottenuto un invidiabile 4° posto. Combinazione di eventi, proprio nella mattina di oggi Tuttoggi.info ipotizzava la scena di un qualsiasi esponente o attivista di Alternativa Popolare (in primis gli eletti ovviamente) che commenta le prodezze del sindaco in famiglia, magari coi figli. Ecco, chissà come avranno commentato questa sera, vedendo il proprio leader sindaco sputare contro un proprio cittadino nella programma più visto della tv italiana? Leggeremo, domani 25 settembre, un comunicato in cui tutti i membri di Alternativa Popolare si schierano a far quadrato intorno al sindaco invocando una campagna diffamatoria della stampa e dei media? E chissà cosa avranno pensato gli esponenti del centrodestra!