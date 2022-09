Bandecchi 'prende a schiaffi' il PD "Non vi voterò mai" | Replicano i dem "Terni non ha padroni" - Video - Tuttoggi

Bandecchi “Ho sempre fatto fare una gran figura a Terni”

“Io l’ho fatto in modo disinteressato perché non sono mai stato onorevole né assessore al Comune e ho sempre fatto le cose in modo spontaneo. Subito dopo aver detto che il Modena è una ‘squadra di merda’, passati pochi secondi, ho postato un video di scuse e quando sono stato allo stadio sono sempre andato negli spogliatoi della squadra avversaria per congratularmi con gli avversari. Sono l’unico presidente di una squadra di serie B che ha sempre fatto questo quando le partite sono state perse; ho sempre fatto fare una grande figura a Terni e mi meraviglio che quelli del Pd non se ne siano mai accorti”.

“Non voterò mai Pd”

“Mi dispiace che voi del Pd siete coalizzata con tutti coloro della vostra sinistra ed è per questo che non voterò mai per voi, perché siete troppo bassi per arrivare a un livello come il mio. Io sono uno gnomo, ma voi siete più bassi di me, non avete mai fatto mezza delle cose che ho fatto io e vi sento ancora parlare. Io so già di che partito sarà il prossimo sindaco di Terni, quindi iniziate a ragionare di politica con me sui fatti veri. Se votassi a Terni voterei per Nevi solo per questo motivo, perché voi vi mi avete offeso brutalmente e non vi siete mai ricordati di dirmi grazie. Votate Nevi che è la cosa migliore”.

Pd “Bandecchi impari educazione, Terni non ha padroni”

Non tarda ad arrivare la replica del Pd che parla di endorsement politico: “Il presidente della Ternana Calcio Bandecchi ha fatto il suo endorsement a uno dei candidati in queste elezioni politiche – si legge in una nota del direttivo provinciale e comunale di Terni del Pd – Libero di farlo, se lui pensa che i colori rossoverdi debbano essere strumentalizzati politicamente, cosa che a Terni e alla Ternana non è mai successa. Quello che invece non è assolutamente ammissibile, e che respingiamo con forza, è l’aggressione e l’insulto, immotivato e gratuito, per certi versi incomprensibile, a una forza politica, il Partito Democratico, che è parte importante della comunità cittadina, che è in campo nella battaglia elettorale con i suoi programmi e le sue proposte, alternative a quelle del candidato di Bandecchi. Un Pd che è l’erede di forze politiche di diverso orientamento, alle cui amministrazioni si debbono realizzazioni fondamentali della città moderna. Bandecchi deve avere rispetto per Terni e i ternani, prima ancora che per gli uomini e le donne del Pd, che tra l’altro sono in gran parte tifosi assidui e disinteressati dei colori rossoverdi. Terni non è una colonia, non ha padroni, non li ha mai avuti, non li avrà. Bandecchi lo impari e impari anche l’educazione, personale e civica”.