Banda larga 1 Giga, lo stato di attuazione dei lavori di posa a Todi - Tuttoggi.info

Incontro con i responsabili di TIM, società incaricata della posa della rete in fibra ottica nell’ambito del bando PNRR

Il punto sui lavori in corso nel territorio del comune di Todi in materia di banda larga: questo l’oggetto dell’incontro indetto dal Sindaco Antonino Ruggiano con i responsabili di TIM, società incaricata della posa della rete in fibra ottica nell’ambito del bando PNRR Piano Italia 1 Giga.

Gli interventi, iniziati da qualche mese, hanno visto la messa a regime già di cinque “armadi” che assicureranno la copertura delle aree di Pian di San Martino, Ponterio, Pontecuti, Porta Romana e Via Tiberina fino a dopo il Cimitero Nuovo.

In pratica sono già 600 i numeri civici raggiunti dalla fibra sugli oltre 3.200 programmati dall’investimento a carico del Piano nazionale di ripresa e resilienza. I tecnici di TIM hanno rassicurato che, al netto di alcuni aggiornamenti di progettazione resisi necessari operando sul campo, i lavori stanno procedendo come da programma iniziale.

Altra informazione importante che è stata fornita al Sindaco è quella che prima di tre mesi i civici già materialmente collegati non potranno fruire del nuovo servizio, essendo prevista a valle una procedura di validazione della “vendibilità” che vede coinvolta Infratel e Agcom.

Novità oltremodo positiva è che è stato raggiunto un accordo che prevede un ulteriore investimento a carico di Open Fiber per la copertura di ulteriori 500 civici in precedenza esclusi dal piano degli interventi. L’obiettivo realistico è dunque quello di arrivare ad assicurare l’alta connettività in 4.000 punti, tra abitazioni ed aziende.

E proprio quello delle realtà produttive è stato un elemento rispetto al quale il Sindaco ha sollecitato TIM, chiedendo di dare priorità agli interventi nelle zone industriali e artigianali, delle quali si è riscontrata in modo congiunto e puntuale la completa copertura.

Ultimo aspetto dell’incontro ha riguardato il ripristino delle sedi stradali interessate dagli scavi, operazione di riasfaltatura che è prevista entro sei mesi dalla prima sistemazione. Anche a riguardo Comune e azienda sono convenuti sulla necessità di un continuo aggiornamento per anticipare i lavori nelle zone dove è già programmata a breve la riasfaltatura, come nel caso di Ponterio e Pian di Porto e della zona industriale, aree interessate nei mesi scorsi dal rifacimento della rete idrica, destinando le risorse previste in quei tratti ad una quanta più organica sistemazione di altre strade interessate.

Nell’esprimere soddisfazione reciproca per la collaborazione instaurata, Sindaco e rappresentanti di TIM si sono lasciati con l’impegno ad un aggiornamento costante e a dei nuovi incontri di monitoraggio e verifica dello stato delle operazioni al fine di poter informare in modo puntuale e completo i cittadini.