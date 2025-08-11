 Banche in Umbria, il rapporto First Cisl e l'analisi Confesercenti - Tuttoggi.info
Redazione

Banche in Umbria, il rapporto First Cisl e l’analisi Confesercenti

Lun, 11/08/2025 - 19:53

Trova conferme nel progetto attivato da Confesercenti con l’apertura dello sportello per il micro credito destinato alle Pmi, il presidente provinciale di Terni dell’associazione, Carlo Ghista, dalla pubblicazione, a cura della Fondazione Fiba di First Cisl, dell’analisi delle semestrali dei primi 5 gruppi bancari italiani (Intesa San Paolo, Unicredit, Banco BPM, Monte Paschi Siena e Bper). Uno studio che è stato analizzato nella sede di Terni di Confesercenti Umbria per fare il punto sulla situazione del credito alle imprese.

Commenta infatti Ghista: “In questa situazione si conferma vincente la scelta di Confesercenti di aiutare le piccole e medie imprese attraverso lo sportello del micro credito che già nello scorso anno ha erogato e garantiro crediti per 400 milioni di euro”.

Infatti, come sottolineato nella pubblicazione della Fondazione Fiba di First Cisl, i risultati record registrati nei primi sei mesi del 2025, una crescita del 13,5 per cento, sono frutto dell’incremento delle commissioni, della spinta del risparmio gestito, dei ricavi non ricorrenti o straordinari; malgrado il costo del rischio in riduzione e il basso livello di deterioramento, il valore degli impieghi resta sostanzialmente stabile.

Gli sportelli bancari

Non è solo per la mancanza di erogazione del credito, ma le imprese sono in sofferenza anche per la continua riduzione del personale e degli sportelli bancari: tre anni fa, al 30 giugno 2022, erano 1.771 le imprese con sede in Comuni privi di sportelli bancari e 4.268 le imprese in Comuni con un solo sportello bancario; oggi, al 30 giugno 2025, risultano rispettivamente 3.017 e 4.634 di cui 500 aumentate solo negli ultimi dodici mesi. A questi numeri, frutto degli studi della Fondazione Fiba
della First Cisl sulla desertificazione bancaria, va aggiunto che se a fine anno 2022 il rapporto in Umbria era di 65 sportelli bancari ogni 100 mila abitanti, alla fine del 2024 era già sceso a 37 ogni 100 mila abitanti.

I territori

Andando ad una analisi territoriale, Perugia è messa meglio di Terni: sulla base degli indicatori provinciali di desertificazione, sia assoluta con riferimento ai Comuni privi di sportelli bancari e sia relativa con riferimento ai Comuni con un solo sportello bancario, che classificano le 107 province italiane dalla migliore alla peggiore, Terni occupa la 64sima posizione assoluta e la 74sima posizione nella classifica relativa, mentre Perugia si colloca al 50simo posto nella classifica della
desertificazione assoluta e al 26simo in quella della desertificazione parziale.

Rispetto al totale dei 25 Comuni senza sportelli bancari e ai 28 Comuni con un solo sportello bancario al giugno 2022, tre anni dopo, a giugno 2025, se ne registrano 33 senza e 23 con un solo sportello; non hanno sportelli Comuni come Montecastrilli, Stroncone, Arrone, Porano, Ferentillo e Calvi dell’Umbria in provincia di Terni, Piegaro, Collazzone, Castel Ritardi, Campello sul Clitunno, Sigillo e Fratta Todina in provincia di Perugia.

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
