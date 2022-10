Banale discussione condominiale degenera, 53enne minacciato con coltello alla gola - Tuttoggi

Il 53enne, rispondendole che una volta terminato il suo lavoro avrebbe spento tutto – pensando anche di aver chiuso lì la questione – all’improvviso, secondo le ricostruzioni degli investigatori, si sarebbe ritrovato di fronte il marito 64enne della donna, che “con fare aggressivo e senza apparente provocazione, – riferiscono i carabinieri – avrebbe sfoderato un coltello da caccia con lama da 25 cm puntandolo alla gola dell’uomo, minacciandolo di levarsi di torno“, altrimenti “gli avrebbe fatto fare una brutta fine“.

Solo l’intervento della moglie dell’aggressore avrebbe scongiurato ulteriori conseguenze ma il 53enne, alquanto spaventato e preoccupato, ha immediatamente chiamato i carabinieri per denunciare l’accaduto.

A seguito degli accertamenti i militari hanno quindi denunciato il 64enne per l’ipotesi di reato di minaccia aggravata, provvedendo al sequestro del coltello da caccia e, come sempre più spesso avviene in questi casi, al ritiro cautelativo delle numerose armi legalmente detenute. Le persone sottoposte ad indagini preliminari si presumono innocenti.