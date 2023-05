Ballottaggio Umbertide, Carizia "Forti e aperti" Anniboletti chiama il "57%" | L'incognita 'Corrente' - Tuttoggi.info

Il sindaco uscente "Forti del vantaggio di consensi ma aperti al contributo delle migliori energie delle città" | Lo sfidante "57% umbertidesi chiede un cambiamento rispetto all'attuale amministrazione di destra, speriamo di coinvolgere chi ha nostri stessi valori di fondo"

1123 voti (il 13%). E’ questa la distanza da colmare (e superare) per Sauro Anniboletti su Luca Carizia, il sindaco uscente che ha conquistato il 43,82% al primo turno.

I due protagonisti del prossimo ballottaggio – 27 e 28 maggio – subito dopo l’esito del voto hanno cominciato a guardarsi attorno, con la parola “apparentamento” che ha riecheggia ai piedi della Rocca ormai da 48 ore.

Qui Carizia

Di sicuro il candidato di centrodestra parte da una base solida, avendo scelto di optare per quell’unità delle parti che a Città di Castello non ci fu e riconsegnò il governo tifernate all’”imbattibile” centrosinistra. Lo stesso Carizia ha dichiarato di andare verso il ballottaggio “non solo forti del vantaggio di consensi con cui siamo stati premiati dagli elettori, ma forti anche del consenso espresso dagli umbertidesi per 5 anni di buon governo”, testimoniato dal successo della lista ‘Umbertide per Carizia sindaco’ – che da sola ha conquistato quasi 1100 voti (13,02%) – e dalle preferenze raccolte dai tre assessori uscenti, Villarini, Cenciarini e Mierla (quest’ultima da record con 632 voti).

“Un altro valore che ha inciso positivamente – ha ribadito – è stata l’unità della coalizione, perché abbiamo sempre ritenuto la compattezza del centrodestra un valore da perseguire al di là di ogni personalismo. Questo giudizio positivo sul nostro operato ci dà ora la spinta per affrontare al meglio queste ulteriori due settimane di campagna elettorale, in cui ci comporteremo nel solco di questi anni: aperti al contributo delle migliori energie della città, a chiunque abbia idee e progetti per governare al meglio le sfide che ci attendono”.

Qui Anniboletti

Chi partirà dal 30,71% è invece Sauro Anniboletti, l’ex dottore scelto dal centrosinistra a trazione Pd (il partito più votato del primo turno con oltre il 23%). Il candidato vede il bicchiere mezzo pieno sottolineando come il dato di partenza sia in realtà quel “57% di umbertidesi (somma di tutti coloro che hanno scelto candidati diversi da Carizia) che chiedono un cambiamento rispetto all’attuale amministrazione di destra”.

Per Anniboletti “inizia ora la costruzione di un nuovo progetto, con la speranza di coinvolgere tutti i soggetti che davvero hanno a cuore la volontà di attuarlo. Al di là della diversità che ogni lista ed ogni candidato hanno espresso in queste settimane di campagna elettorale, restano valori di fondo che ci accomunano”. Un’apertura e un corteggiamento evidente, dunque, verso Tosti, Nanni e Conti, che insieme hanno raccolto oltre il 10%.

L’incognita ‘Corrente’

La vera incognita del secondo turno sarà ‘Corrente‘, che lo scorso weekend ha accumulato la bellezza di 1115 preferenze (il 13,02%), strappando addirittura un seggio al Pd sul filo di lana (che sarà realtà solo in caso di vittoria di Carizia). Un bacino ampio di voti che potrebbe essere determinante per l’uno e l’altro schieramento, da cui però la lista di Rondoni sembrerebbe equidistante anni luce da entrambi e che, proprio per questo, finora non si sbilancia affatto “sul da farsi”.