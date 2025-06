Baglioni e Mancini (Lega): “Altro episodio di violenza. Sinistra incapace di garantire sicurezza” - Tuttoggi.info

“L’ennesimo episodio di violenza avvenuto in pieno centro a Città di Castello, con un uomo brutalmente aggredito a sprangate in piazza Garibaldi, è l’ulteriore conferma di una situazione fuori controllo. Da mesi come Lega denunciamo un’escalation preoccupante di furti, risse, aggressioni e atti vandalici che minano la serenità dei cittadini e compromettono la vivibilità della nostra città. È inaccettabile che Città di Castello sia diventata teatro quotidiano di episodi criminali mentre l’amministrazione comunale resta a guardare senza mettere in campo alcuna strategia concreta di prevenzione e contrasto. La nostra battaglia per la sicurezza non si è mai fermata: abbiamo proposto l’istituzione di una Consulta permanente per la Sicurezza, un organismo operativo, itinerante e a costo zero, che coinvolga cittadini, istituzioni e forze dell’ordine per monitorare costantemente le criticità del territorio. Abbiamo inoltre chiesto il potenziamento del sistema di videosorveglianza, con nuove telecamere nei punti più a rischio e la verifica del corretto funzionamento di quelle già installate, molte delle quali sembrano non archiviare i dati in modo efficace. Non solo: abbiamo avanzato la proposta di coinvolgere le associazioni di cittadini volontari, osservatori non armati che, in collaborazione con la polizia locale, possano contribuire alle attività di segnalazione, prevenzione e deterrenza, come già accade in tante realtà italiane. Nessuna di queste iniziative è stata accolta dalla maggioranza, che continua a minimizzare, a voltarsi dall’altra parte e a ignorare il grido d’allarme che arriva dai tifernati esasperati. Abbiamo denunciato pubblicamente anche la grave carenza di agenti di polizia municipale, chiedendo che il Comune intervenga per rafforzare l’organico e migliorare il coordinamento tra le diverse forze dell’ordine presenti sul territorio. Oggi ci troviamo di nuovo a commentare un’aggressione inaudita avvenuta in pieno giorno, sotto gli occhi dei passanti, in un’area centrale e nevralgica come quella del terminal bus. Esprimiamo la nostra solidarietà alla vittima e rinnoviamo il nostro grazie alle forze dell’ordine per il tempestivo intervento, ma serve prevenzione, fermezza e una visione politica che metta la sicurezza dei cittadini al primo posto. L’inerzia amministrativa della sinistra, incapace di garantire la sicurezza, non è più tollerabile. La Lega continuerà senza sosta a portare avanti questa battaglia dentro e fuori dal Consiglio comunale, finché Città di Castello non tornerà ad essere un luogo sicuro, vivibile e decoroso per tutti”.







Così in una nota il Segretario della Lega Città di Castello Giorgio Baglioni e il Capogruppo della Lega Città di Castello Valerio Mancini

Luogo: Città di Castello