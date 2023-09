Badante rubava gioielli ad anziani, incastrata grazie alle telecamere del "Compro oro" - Tuttoggi.info

La badante 26enne denunciata dai carabinieri: avrebbe rubato gioielli per circa 4mila euro, una parte recuperati

È stata incastrata grazie alle telecamere di un “Compro oro” la giovane badante di due anziani coniugi di Perugia a cui aveva rubato i gioielli. Le indagini da parte dei carabinieri della stazione del capoluogo sono partite dopo la denuncia di una familiare della coppia. Si è così scoperto che la badante, una 26enne moldava, si sarebbe impossessata per oggetti e gioielli in oro per un valore di circa 4mila euro che i due anziani tenevano in casa.

I militari, nel corso della tempestiva attività d’indagine, hanno setacciato le attività compravendita di preziosi del capoluogo, recuperando presso una di queste parte della refurtiva per un valore di circa mille euro. Dall’esame delle registrazioni dell’impianto di video sorveglianza e della documentazione relativa alla cessione dei monili al “compro oro”, i carabinieri sono riusciti a identificare la moldava, che dovrà ora rispondere del reato di furto all’autorità giudiziaria perugina. Tuttora sono in corso ulteriori indagini al fine di recuperare il resto della refurtiva.