“Babbo Natale in moto” consegna di doni a cinque strutture di Spoleto - Tuttoggi.info

Sabato6 gennaio 2024 il Moto Club Spoleto ha inaugurato l’anno nuovo con l’iniziativa benefica del “Babbo Natale in moto”

Si chiama “Babbo Natale in moto” l’iniziativa che ha visto protagonista, sabato 6 gennaio, il Moto Club di Spoleto. Un tour benefico con i centauri in abbigliamento natalizio, iniziato alle ore 10.00 con il ritrovo a piazzale Roma, guidato dal Presidente del Moto Club, Daniele Cesaretti e scortato dalla Polizia Locale.

L’iniziativa, che si è svolta il giorno dell’Epifania dalle ore 11 alle 13.30, ha permesso di donare prodotti alimentari (tra cui panettoni, torroni e olio) alla Caritas Diocesana, all’Istituto Nazareno, a Casa Marini, alle residenze Dopo di Noi e Comunità alloggio e a Casa Bianca Il Cerchio.

“È stato un gesto di grande sensibilità quello del Moto Club Spoleto, a cui ho partecipato molto volentieri condividendo l’attenzione che il Presidente Cesaretti ed i soci del Club hanno voluto manifestare in questo giorno di festa – sono state le parole del vicesindaco Stefano Lisci – Un’iniziativa all’insegna della solidarietà che ha coinvolto alcuni partner che hanno aderito all’iniziativa, come Oleificio Bonoli, Eurospin, Tipografia Speedy Print e Bar Api Spoleto e che colgo l’occasione di ringraziare per il gesto e la disponibilità. Un ringraziamento va al personale della Polizia Locale e del Dipartimento dei servizi sociali”.​