Babbo Natale al parco Chico Mendez

Questo fine settimana tante iniziative, soprattutto per i bambini, grazie a Natura Urbana in collaborazione con il Comune

Babbo Natale è arrivato anche al parco Chico Mendez, dove ha inaugurato i mercatini di Natale, allestiti a cura dell’associazione Natura Urbana col patrocinio del Comune di Perugia ed in collaborazione con diverse aziende della città.

All’inaugurazione hanno partecipato, tra glia altri, il sindaco Andrea Romizi, l’assessore all’ambiente Otello Numerini, il dirigente scolastico Tofanetti oltre al presidente di Natura Urbana Daniele Ercolani.

Due giorni di mercatini

Due giorni, 11 e 12 dicembre, dedicati ai mercatini di Natale lungo le vie del parco Chico Mendez con tanti laboratori e attività ludiche gratuite per bambini dalla letterina a Babbo Natale a letture animate a canti tradizionali, avvolti dall’atmosfera natalizia dei numerosi stand espositivi di manufatti realizzati dai bambini di tutte le scuole primarie e infanzia della Direzione Didattica Secondo Circolo di Perugia.

“Il parco di quartiere – spiega Ercolani – diventerà uno spazio gioioso e di socializzazione per bambini e famiglie nel rispetto di tutta la normativa legata al delicato momento che purtroppo stiamo ancora vivendo. Ma i bambini hanno diritto di ritrovare la magia e lo spirito del Natale che non è solo ricevere ma soprattutto donare”.

Tanto impegno e collaborazione da parte di associazioni e partner diversi che hanno contribuito a questa grande iniziativa singolare, una vera e propria occasione di rinascita per tutta la comunità dopo gli ultimi due anni in cui anche il Natale aveva perso il suo incanto. Non mancherà ovviamente Babbo Natale che tutti i pomeriggi alle 17 donerà caramelle a tutti!

“Come Natura Urbana – ha spiegato Ercolani – vogliamo andare avanti per realizzare un parco sempre più a misura di bambino. Per farlo è fondamentale continuare a rafforzare questa rete di collaborazioni con soggetti pubblici e privati: una rete che oggi ha consentito di raggiungere un grande traguardo.

(foto Tommaso Benedetti)