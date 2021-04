B-Day, la Ternana sogna la festa contro l'Avellino | Bandecchi choc "Calcio drogato, pronto a lasciare" - Tuttoggi

Terni e la Ternana sognano la serie B contro l'Avellino. Massima attenzione in caso di festa. Bandecchi fa il 'guastafeste'

Oggi, 3 aprile 2021, è il B-Day, il giorno in cui, in attesa del risultato contro l’Avellino, la Ternana potrebbe festeggiare il suo ritorno nel campionato di serie B.

Città in festa

Da questa mattina la città è in fermento; già da ieri Terni si è colorata di rossoverde con decorazioni anche sui palazzi istituzionali, come Palazzo Spada, e la bandiera affissa sul pennone della fontana di piazza Tacito. Tante le bandiere esposte da finestre e balconi, vetrine dei negozi addobbate a festa.

Niente assembramenti

Ma le istituzioni sono state chiare, in caso di promozione niente assembramenti di tifosi per festeggiare. Sia il Viminale che la locale Prefettura tengono alta l’attenzione su Terni per quello che potrebbe succedere in caso di matematica certezza della serie B.

Bandecchi choc “Calcio drogato, pronto a lasciare”

In attesa di sapere se l’Avellino sarà in grado di rovinare la festa rossoverde, a gelare l’entusiasmo dei tifosi rossoverdi è stato il presidente Stefano Bandecchi che, nell’ambito di un’intervista radiofonica ha ipotizzato un addio al calcio. “Non vedo l’ora di finire questo campionato perché dopo può darsi che vada via – sono queste le parole del presidente della Ternana, Stefano Bandecchi, rilasciate in un’intervista radiofonica a Sport Channel 214 – e abbandonare il mondo del calcio. Il mondo del calcio costa molti soldi – continua Bandecchi – e si deve cambiare completamente mentalità. Il calcio è uno sport drogato, drogato di soldi che devono arrivare chissà da dove, e se arrivano dal mondo del lavoro arrivano come soldi rubati agli operai”.

Servizio in aggiornamento