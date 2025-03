L’Avis di Spoleto in aiuto delle associazioni del territorio - Tuttoggi.info

Il Consiglio Direttivo della scrivente AVIS, nella sua ultima riunione, all’unanimità ha approvato il programma operativo e gestionale dell’Associazione, presentato dal presidente Bastianelli. Tra le numerose attività messe in cantiere, c’è anche l’importante istituzione dell’AVIS MULTISERVICE, ovvero servizi particolari che si vogliono offrire alla città nel segno dello storico motto “L’AVIS per Spoleto, Spoleto per l’AVIS”.

Il primo servizio subito operante è la disponibilità strutturale della sede avisina. La sala riunioni di via fratelli Cervi sarà, infatti, messa a disposizione delle Associazioni del territorio, che non abbiano scopi di lucro, politico o commerciale. Si pensa alle tante società sportive o di volontariato che, non avendo una sede sociale, sono costrette ad incontrarsi in luoghi di fortuna.

Da oggi potranno utilizzare la sede avisina, in forma assolutamente gratuita e con rimborso solo delle spese di pulizia locale, presentando regolare richiesta, da far vagliare al Consiglio Direttivo. L’utilizzo ovviamente dovrà limitarsi esclusivamente alla riunione programmata.

Non solo, le Associazioni interessate potranno prevedere presso l’AVIS un proprio recapito di segreteria. Avranno cioè a disposizione un computer ed uno spazio scaffalatura, che potranno utilizzare per alcune ore della settimana, concordate con l’AVIS stessa. Questo fino ad esaurimento delle possibilità di disponibilità strutturale.

L’iniziativa in parola, oltre a svolgere un compito sussidiario a favore dell’associazionismo del territorio, è tesa anche a far meglio conoscere l’AVIS e le attività umanitarie che, giorno dopo giorno, mette in campo. Ecco perché “l’AVIS per Spoleto, Spoleto per l’AVIS”.

