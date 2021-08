Aveva spruzzato spray urticante in un bar, Daspo urbano per un 36enne - Tuttoggi

Lo scorso luglio aveva creato il panico in un locale del centro storico, ora non potrà più accedere nei locali del Comune tifernate | La violazione del provvedimento potrebbe costargli fino a 2 anni di carcere

Aveva spruzzato spray urticante, senza un giustificato motivo, all’interno di in un bar del centro storico tifernate, scatenando il panico tra i presenti.

Ora, dopo la denuncia per “getto pericoloso di cose e porto di armi o oggetti atti ad offendere”, arriva il Dacur (Divieto di Accesso al Centro Urbano), ovvero non potrà più neanche accedere al centro urbano di Città di Castello.

Il provvedimento, emesso dal questore di Perugia, è stato notificato in queste ore dalla Polizia ad un 36enne di origini tunisine che, dopo i fatti dello scorso luglio, non potrà più entrare nel bar dove si è verificato l’evento, stazionare nelle immediate vicinanze o accedere nei pubblici esercizi o locali di intrattenimento del centro storico e di tutto il territorio del comunale.

L’eventuale violazione di questa misura – un vero e proprio “Daspo urbano” – sarà punita con la reclusione del destinatario da 6 mesi a 2 anni e la multa può variare da 8 mila a 20 mila euro.