Avanzo di amministrazione a Marsciano, ecco come viene utilizzato dal Comune - Tuttoggi.info

Il Comune sta utilizzando i 406mila euro dell’avanzo libero di amministrazione. 300mila per opere pubbliche e manutenzioni

Il bilancio consuntivo 2022 del Comune di Marsciano, approvato lo scorso maggio, ha certificato la presenza di un avanzo libero di amministrazione pari a 406.088,62 euro. Si tratta di somme che possono essere utilizzate dall’Ente principalmente per la realizzazione di investimenti.

Questa disponibilità è frutto di un riequilibrio dei conti del Comune che si è realizzato con un importante lavoro svolto dagli uffici comunali e che ha portato, tra le altre cose, al raggiungimento di alcuni obiettivi virtuosi, dal rispetto dei tempi di pagamento dei fornitori, all’aumento costante della capacità di accertamento dell’evasione tributaria e relativa riscossione. Uno di questi risultati è stato, ad esempio, quello che ha permesso all’Ente, grazie al lavoro svolto dall’avvocato David Giuseppe Apolloni, esperto in contenzioso bancario e finanziario, di cancellare un debito di oltre 100mila euro vantato da una banca, relativo ad un contratto derivato stipulato nel 2006, e al contempo di incassare dalla stessa banca un importo di 35mila euro per somme verste dall’Ente e non dovute.

“È grazie a questo tipo di operazioni, e non certo a tagli della spesa per i servizi – commenta il sindaco Francesca Mele – unitamente alla capacità che il Comune ha dimostrato nell’accedere a risorse esterne per finanziare opere pubbliche e ridurre così il ricorso all’indebitamento, che siamo riusciti a riequilibrare i conti e ad avere disponibilità di bilancio da destinare agli investimenti. Cosa che stiamo debitamente facendo con la progettazione e realizzazione, a partire fin da subito e nei prossimi mesi, di opere pubbliche sul territorio”.

Il Comune di Marsciano sta infatti impiegando tale somma nel rispetto degli usi che ne consente la normativa, la quale fissa, in ordine di priorità, un elenco di modalità di utilizzo e, in particolare, stabilisce che la quota libera del risultato di amministrazione deve essere utilizzata per la copertura di debiti fuori bilancio, per provvedimenti necessari alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, per spese di investimento, per il finanziamento di spese correnti e, da ultimo, per l’estinzione anticipata dei prestiti.

Degli oltre 406mila a disposizione, attualmente il Comune ha destinato 317.891,78 euro. 20.391,78 euro sono stati utilizzati per la copertura di un debito fuori bilancio maturato a fronte di una sentenza in una causa risalente al 2017. Altri 297.500 euro sono invece stati stanziati per la realizzazione di opere pubbliche e manutenzioni straordinarie che vanno dalle infrastrutture di servizi agli interventi nelle scuole e nelle proprietà comunali presenti sul territorio e gestite dalle associazioni.

Dei circa 90mila euro dell’avanzo libero di amministrazione che restano a disposizione sarà definito l’utilizzo nel corso delle prossime settimane, ferma restando l’intenzione dell’Ente, compatibilmente con la normativa, di destinarli sempre ad investimenti in opere pubbliche.