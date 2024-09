Autovelox Pian d'Assino, (forse) ci siamo | Spuntano cartelli "controllo elettronico velocità" - Tuttoggi.info

Autovelox sulla Ss 219 Pian d’Assino, stavolta ci siamo (forse). Dopo anni di attesa e polemiche sono infatti stati installati, in questo giorni, i cartelli di avviso recanti la dicitura “controllo elettronico della velocità“, che di fatto annunciano l’imminente installazione dei dispositivi (sono ancora ignoti i tempi).

Gli autovelox saranno posizionati tra Gubbio est e Branca, in corrispondenza dei rettilinei dove si è verificata la maggior parte degli incidenti, spesso mortali (l’ultimo nel giugno scorso).

I dispositivi fissi, come annunciato in precedenza anche dall’ex sindaco Stirati, saranno dotati di telecamere bidirezionali, per misurare la velocità delle vetture in entrambi i sensi di marcia. Il limite di velocità – secondo la volontà di Anas – dovrebbe essere abbassato a 70 km/h (almeno nei punti caldi).

La variante della Pian d’Assino, va ricordato, ha fatto registrare quasi 100 incidenti e 19 vittime in 19 anni, con oltre 300 feriti complessivi (di cui oltre 110 con conseguenze irreversibili).