Autovelox "nascosto", dopo multa annullata Comune annuncia ricorso "Convinti di garantire sicurezza" - Tuttoggi

L'amministrazione comunale di Valfabbrica dopo la decisione del Giudice di Pace "Tanti altri ricorsi di automobilisti sono stati respinti ma nessuno ne ha parlato"

Non si è fatta certo attendere la nuova risposta del Comune di Valfabbrica sull’ormai noto e discusso autovelox “nascosto” sul cavalcavia della Ss 318 e, soprattutto, sul ricorso dell’automobilista multato accolto dal Giudice di Pace, che di fatto ha annullato la sanzione.

Dal Municipio spiegano infatti come “sul medesimo oggetto (verbali per eccesso di velocità arrivati con lo stesso autovelox “rialzato”, ndr) ci sono stati altri ricorsi che sono stati respinti sia presso il Prefetto sia presso il Giudice di Pace ma questo Comune non ha ritenuto opportuno pubblicizzare la cosa, sebbene ciò sarebbe stato nelle proprie piene facoltà“.