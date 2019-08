Autostrada del Sole chiusa a Orvieto, i percorsi alternativi

share

Si è svolta oggi in Prefettura una riunione del Comitato Operativo per la Viabilità per la definizione delle misure da adottare in conseguenza della chiusura della A1 nel tratto Fabro-Orvieto che avrà luogo, in entrambe le carreggiate, dalle ore 23 di oggi alle ore 6 di mercoledì 7 e dalle ore 23 dello stesso mercoledì 7 alle ore 6 di giovedì 8 p.v., per l’effettuazione dei lavori di ripristino del cavalcavia autostradale n. 315 sito al km 432+724, nel territorio del Comune di Ficulle.

Nel corso dell’incontro sono stati approfonditi e condivisi, in particolare, gli aspetti relativi ai percorsi alternativi; al riguardo, è stato concordato che quello consigliato è, in direzione Nord, uscita casello Orte e percorrenza della SS 675, della SS 3 Bis e del R.A. 06 con rientro in A/1 al casello Valdichiana, e viceversa in direzione Sud.

È stato, altresì, concordato che il traffico pesante in direzione Nord che si trovi in uscita al casello di Orvieto sarà deviato sulla SS. 205 e poi sulla SS 448 in direzione Todi con rientro sulla SS 3 Bis. Viceversa, i mezzi pesanti che si trovino ad uscire al casello di Fabro in direzione Sud saranno deviati sulla SS 71 Umbro Casentinese con rientro in A/1 al casello di Orvieto.

Sono stati, inoltre, definiti gli aspetti relativi alla comunicazione circa la viabilità alternativa, che sarà curata dalla Società Autostrade; all’apposizione dell’apposita segnaletica da parte dell’Anas e alle ulteriori misure, anche di vigilanza stradale, da adottare per garantire un ordinato scorrimento del traffico e minimizzare i disagi all’utenza.

Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti di Forze dell’Ordine, Compartimento Polizia Stradale, Protezione civile regionale, Vigili del Fuoco, Anas, Società Autostrade per l’Italia e Comuni di Orvieto, Fabro e Ficulle, interessati per territorio.

share

Stampa