Autostrada A1, doppio incidente stradale tra Orvieto e Attigliano | Aggiornamenti: tratto chiuso

[Aggiornamento alle ore 9.25]

Due incidenti stradali nel tratto umbro dell’autostrada A1 dove sono in corso dei lavori e si viaggia a doppio senso di circolazione. Importanti i disagi per il traffico, bloccato per quasi due ore con la viabilità che soltanto intorno alle 8 del mattino è in fase di risoluzione, fa sapere la polizia stradale. Ben 10 i km di coda segnalati dal sito di Autostrade per l’Italia.

Intorno alle 6, infatti, nel tratto di autostrada tra Orvieto e Attigliano su uno scambio di carreggiata a doppio senso di circolazione si sono verificati 2 incidenti stradali distinti, con feriti lievi.

Nel primo, un mezzo pesante ha perso le ruote gemellate e quindi ha sbandato, determinando un rallentamento del traffico. Successivamente, tre mezzi pesanti che erano in coda si sono tamponati ed il traffico si è bloccato. Attualmente, come detto, la situazione è in via di risoluzione. Sul posto è intervenuta polizia stradale di Orvieto con l’ausilio della polizia stradale di Roma Nord, il personale di Autostrade per l’Italia ed il 118.