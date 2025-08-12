Autostrada A1 chiusa, 10 Km. di coda | Cisterna Gpl in fiamme - Tuttoggi.info

Aggiornamento ore 10.30 – Da pochi minuti è stata riaperta la carreggiata sud. Da Orte verso Roma è quindi possibile viaggiare. Permane il traffico fortemente rallentato, ma in via di diminuzione.

L’autostrada A1 è momentaneamente chiusa, nel trattato compreso tra Orte a Fiano Romano in entrambe le direzioni. a causa di un incendio che coinvolto una cisterna che trasportava GPL. Il mezzo pesante, che nella giornata di ieri 11 agosto transitava in direzione Roma, è stato investito dalle fiamme per motivi ancora in corso da parte delle autorità competenti, ma l’incendio ha raggiunto proporzioni tali per le quali si è resa necessaria la chiusura dell’autostrada per la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Autostrada A1 chiusa tra Orte e Fiano Romano

Secondo quanto si apprende. il termine delle operazioni di trasbordo del residuo ancora presente nel serbatoio, fase molto delicata dell’intervento ancora in atto, si prevede verso la tarda mattinata e probabilmente, nelle prime ore del pomeriggio, avrà luogo la riapertura del tratto. Al momento permangono circa 10 km di coda in uscita al casello di Orte, sulla carreggiata sud. Sono da prediligere percorsi alternativi per muoversi in direzione sud, restando la possibilità di rientrare in A1 dopo Fiano Romano.