Dall'autoscontro ai pugni in faccia, minorenne aggredisce coetaneo al Luna Park - Tuttoggi

Si sarebbe trattato di un regolamento di conti fra due giovanissimi, la vittima ha riportato la frattura del naso mentre l'altro è stato denunciato alla Procura per i minori

Si sarebbe trattato di un regolamento di conti tra giovanissimi, quello avvenuto qualche giorno fa sulla pista dell’autoscontro al Luna Park di Sansepolcro (Ar).

A far luce sulla vicenda sono stati proprio i carabinieri biturgensi, tra l’altro intervenuti altre volte per indagare su episodi di bullismo sempre all’interno del medesimo parco divertimenti. I due protagonisti, entrambi minorenni e residenti in città, secondo quanto riferito dai militari, avevano già avuto precedenti dissapori e, forse casualmente, si sono ritrovati da “rivali” anche sulla pista dell’autoscontro.