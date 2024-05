Autore del furto in una profumeria gira con un cacciavite in tasca: denunciato - Tuttoggi.info

Il personale della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Assisi, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio presso la stazione ferroviaria di Assisi – Santa Maria degli Angeli, ha denunciato un uomo – cittadino ivoriano, di 26 anni – per i reati di possesso ingiustificato di grimaldelli, inosservanza di provvedimento dell’autorità e furto aggravato.

L’uomo, notato per il suo atteggiamento sospetto durante la discesa dal treno Perugia – Assisi, è stato sottoposto a controllo dagli agenti del Commissariato di P.S. di Assisi, attività che ha dato esito positivo; è stato, infatti, trovato in possesso di un cacciavite di oltre 20 cm, riposto all’interno del proprio borsello, e del quale non è stato in grado di fornire una giustificazione plausibile.

Gli ulteriori approfondimenti dei poliziotti hanno fatto emergere che il 26enne, oltre ad essere già noto alle forze dell’ordine per contro la persona ed il patrimonio e dall’obbligo di dimora presso il Comune di Perugia, è ritenuto responsabile di un furto perpetrato, lo scorso aprile, ai danni di una profumeria situata all’interno di un centro commerciale di Santa Maria degli Angeli di Assisi dove, nell’occasione, sono stati asportati profumi per un valore totale di oltre 330€.

L’uomo, infatti, è stato riconosciuto dalle dipendenti dell’esercizio commerciale come il responsabile del furto succitato. Per questi motivi, terminati tutti gli accertamenti di rito, gli agenti del Commissariato di P.S. di Assisi hanno denunciato l’uomo per il reato di furto aggravato, possesso ingiustificato di oggetti atti allo scasso e inosservanza di provvedimento dell’Autorità.