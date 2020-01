Autocarro si ribalta, paralizzata la E45 in entrambe le direzioni - Tuttoggi

La E45 risulta paralizzata questa mattina in entrambe le direzioni per un incidente stradale che ha visto il ribaltamento di un autocarro.

Nell’incidente stradale, avvenuto all’altezza di Deruta in direzione nord, è rimasta ferita una persona.

Al momento stanno operando 2 squadre dei vigili del fuoco dalla sede centrale con APS e con autogru.

La E45 è chiusa in direzione nord e parzialmente occupata dal carico in direzione sud. Praticamente tutta la strada è paralizzata con pesanti ripercussioni per il traffico. Sul posto anche 118 e forze dell’ordine.