Auto vola fuori dalla E45 e si ribalta in un campo, conducente in ospedale - Tuttoggi

Un auto è volata fuori strada finendo per ribaltarsi in un campo sottostante. E’ successo questa notte (giovedì 23 gennaio), intorno alle ore 0.30, all’uscita della E45 di San Giustino (direzione Pistrino).

Il conducente, ferito, è stato trasportato in ospedale dal personale sanitario del 118. Sul posto anche i carabinieri di Città di Castello e San Giustino e i vigili del fuoco tifernati, che hanno lavorato per più di un’ora e mezzo per estrarre l’uomo dalla vettura.