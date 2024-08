Auto, umbri in cerca dell’usato più che nel resto d’Italia: i modelli richiesti

Sono state 25.890, nel primo semestre di quest’anno, le auto usate acquistate in Sardegna, al netto delle minivolture, cioè le cessioni a un concessionario o a un rivenditore di veicoli usati. Un incremento percentuale dell’11% rispetto allo stesso periodo del 2023, superiore di quasi 2 punti percentuali alla media nazionale.

Secondo l’elaborazione del Centro Studi di AutoScout24 su base dati ACI, in tutta Italia infatti nei primi sei mesi del 2024 le compravendite di auto usate (sempre al netto delle cessioni ai concessionari e rivenditori) sono state 1.600.509, con un incremento dell’8,9% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Diesel, benzina, ibride ed elettriche

Nei primi sei mesi di quest’anno nel mercato italiano dell’usato hanno continuato a primeggiare diesel (44,6%) e benzina (36,6%) a scapito dell’elettrico, fermo a una quota dello 0,7% , e con le ibride che iniziano a essere apprezzate (6,8%). Secondo il Centro Studi AutoScout24, tra chi ha intenzione o sta valutando di acquistare un’auto usata nei prossimi sei mesi , il diesel continua a mantenere la quota principale (42,7%), seguita dalle vetture a benzina (36%). Rimane stabile il timido interesse per le ibride (6,6%), grazie anche all’incremento delle vendite di auto nuove registrato negli ultimi anni che sta creando un mercato delle auto di seconda mano: su AutoScout24 nel primo semestre 2024, la quota è aumentata di oltre il 60% rispetto al primo semestre 2023. Le elettriche registrano il 2,2% delle preferenze, un dato leggermente migliore rispetto ai dati ufficiali ACI dei passaggi di proprietà netti del primo semestre 2024 (quota di mercato dello 0,7%), ma comunque ancora contenuti. Nonostante un’offerta che inizia a crescere, come dimostrano i dati di AutoScout24, con l’incremento nel primo semestre 2024 del +61% di vetture elettriche disponibili sulla piattaforma rispetto all’anno precedente, il prezzo elevato e la mancanza di infrastrutture continuano a essere delle barriere importanti per la maggior parte degli italiani.

Il confronto tra le regioni

Secondo l’elaborazione del Centro Studi di AutoScout24 su base dati ACI, nel primo semestre 2024 rispetto al I semestre 2023 i passaggi di proprietà di auto usate sono aumentati del 8,9%, pari a 1.600.509 atti, con il Piemonte (+14,2%), la Valle d’Aosta e il Molise (entrambe +12%) che hanno registrato la crescita maggiore. Unica regione afflitta da un calo del numero di passaggi di proprietà è appunto il Trentino Alto-Adige, che scende del -20,9% rispetto al I semestre 2023. Tra le regioni si confermano ai primi posti per numerosità la Lombardia (254.023 passaggi), il Lazio (156.924) e la Campania (146.394).

I modelli più richiesti

Per la prima volta le berline sorpassano nelle preferenze SUV e crossover: il 41% del campione ambisce a questa categoria, seguita dai SUV, al 31% e dalle station wagon (19%). Le city car continuano a salire, conquistando il 16% delle preferenze.

Tra i modelli più ricercati su Autoscout24 nei primi sei mesi di quest’anno vince in assoluto la Volkswagen Golf, che si conferma ancora una volta sul podio. Al secondo posto troviamo la Mercedes-Benz Classe A, seguita da Fiat Panda, Fiat 500 e Audi A3. Ma se si prendono in considerazione solo le vetture ibride ed elettriche troviamo tra le ibride l’Audi A6 e tra le elettriche la Tesla Model 3.

Lanfranchi: straordinaria vitalità del mercato dell’usato

Sergio Lanfranchi, Centro Studi AutoScout24, commenta: “Il mercato delle auto usate ha dimostrato una straordinaria vitalità nel primo semestre del 2024. La crescita dei passaggi di proprietà netti non solo evidenzia la forza di questo settore, ma sottolinea anche l’importanza crescente del mercato dell’usato per il rinnovo del parco auto circolante. Le preferenze continuano a orientarsi verso auto termiche, con una predilezione per berline, SUV dotati di dispositivi di sicurezza avanzati. È un chiaro segnale di fiducia da parte dei consumatori e di una ripresa solida del mercato automotive nazionale e regionale. Inoltre – evidenzia Lanfranchi – il calo dei prezzi delle auto usate nel mercato italiano, associato a una domanda crescente, conferma l’attrattiva del settore per gli acquirenti in cerca di qualità e convenienza”.