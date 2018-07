Auto travolge aiuola e abbatte palo della luce, poi fuga a tutta velocità

Erano da poco trascorse le 3 di questa mattina (domenica 22 luglio) quando un auto ha travolto l’aiuola della rotatoria nei pressi dell’abitato di Cinquemiglia (frazione di Città di Castello), in Via Donino Donini (ex Statale Tiberina Tre bis) e il palo della luce pubblica, caduto sulla recinzione di un’abitazione privata.

Fortunatamente, vista l’ora, in quel momento non c’erano persone o auto nei paraggi ma i danni materiali sono evidenti. Allertati gli agenti del Corpo di Polizia Municipale tifernate, giunti sul posto stamattina assieme ai tecnici di Enel-Sole per il ripristino dell’impianto di illuminazione divelto ed i rilievi del caso.

Alcuni testimoni hanno riferito agli agenti della municipale di aver visto un’auto di colore scuro allontanarsi a tutta velocità. Dal comando della Polizia Municipale giunge quindi l’appello a chiunque avesse elementi utili per risalire all’autore del rocambolesco incidente a segnalarli agli stessi agenti o alle forze dell’ordine.

