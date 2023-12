Auto tradita dal navigatore imbocca rampa di scale, paura in via del Mausoleo - Tuttoggi.info

L'auto era svoltata per dirigersi verso il monumento commemorativo dei 40 martiri ma non sapeva ci fossero le scale, non ci sono stati feriti

Paura oggi pomeriggio (17 dicembre) in via del Mausoleo, a Gubbio, dove una Renault Kadjar ha imboccato la rampa di scale che scende al monumento commemorativo dei 40 Martiri.

Il conducente, che voleva dirigersi proprio verso il Mausoleo, non essendo pratico della zona, per errore (sarebbe stato “tradito” dal navigatore) è svoltato nella direzione sbagliata, fortunatamente fermandosi in tempo a metà rampa.

Impossibile a quel punto tornare indietro. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco eugubini, che hanno recuperato la vettura trascinandola indietro con una fune d’acciaio legata alla camionetta del 112.

Non si sono registrati feriti ma se la Renault avesse tenuto un’andatura leggermente più sostenuta questo errore avrebbe potuto avere conseguenze peggiori…