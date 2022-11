Ha l'auto sotto sequestro ma ci percorre...25.000 km, maxi multa e addio patente - Tuttoggi

L'uomo è stato scoperto dai carabinieri dopo un semplice controllo al contachilometri, per il 66enne scatta una contravvenzione da quasi 4000 mila euro e il nuovo sequestro della vettura

Una maxi contravvenzione di quasi 4000 euro (precisamente 3968) è stata comminata ad un 66enne nato e residente a Città di Castello, che ha circolato per mesi con un veicolo sottoposto a sequestro ai fini della confisca.

L’uomo si era presentato nei giorni scorsi in caserma dai carabinieri, esibendo un provvedimento emesso dal Giudice di Pace tifernate, il quale aveva disposto la sospensione del sequestro, operato proprio dai militari tifernati lo scorso aprile quando l’uomo era stato sorpreso alla guida con la patente revocata. Come da prassi la vettura era stata sottoposta a sequestro ma era stata comunque affidata a lui in custodia.