Auto si ribalta lungo la E45, mamma e figlia in ospedale - Tuttoggi

Brutto incidente questa sera, all’ora di cena, lungo la E45. Intorno alle ore 20.30, nei pressi, dell’uscita di Selci Lama, un auto ha sbattuto contro il guardrail, ribaltandosi più volte e poi finendo la sua corsa su un fianco.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Città di Castello, che hanno estratto dalle lamiere due donne, mamma e figlia, portate entrambe in ospedale dal 118 per controlli. Le cause dell’incidente sono tuttora in fase di accertamento.