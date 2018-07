Auto si cappotta lungo la Pievaiola | Ferito estratto dalle lamiere dai Vigili del fuoco

Incidente lungo la Pievaiola, intorno alle 17.20, dove un’auto, per cause ancora al vaglio dei Carabinieri, si è cappottata. Il sinistro si è verificato dopo il campo sportivo direzione Capanne. Non è ancora chiara la dinamica che ha portato il veicolo a perdere aderenza con l’asfalto e a cappottarsi; due le persone ferite di cui una è stata estratta dal personale dei Vigili del Fuoco. Sul posto anche un equipaggio del 118 e i Carabinieri.

