Auto ribaltata in incidente stradale a Terni - Tuttoggi

La situazione è gestita dall'Autopompa di Soccorso (APS), un mezzo specializzato utilizzato per le emergenze stradali

I vigili del fuoco stanno attualmente intervenendo in via Alfonsine a Terni per un incidente stradale. La situazione è gestita dall’Autopompa di Soccorso (APS), un mezzo specializzato utilizzato per le emergenze stradali. Sul posto sono presenti anche operatori sanitari del 118, pronti a soccorrere eventuali feriti.

Due il numero di veicoli coinvolti, mentre le condizioni di salute dei conducenti non sono ancora note. Tuttavia, i vigili del fuoco stanno lavorando tempestivamente per liberare eventuali persone intrappolate e per mettere in sicurezza la zona. Nell’impatto una delle due auto si è ribaltata