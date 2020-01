Auto ribaltata a Corciano nella notte - Tuttoggi

L’intervento dei Vigili del fuoco, in partenza dalla centrale di Perugia, si è resa necessaria nelle prime ore di questa mattina in zona Corciano.

L’intervento ha visto in primo luogo il soccorso ad un personaggio rimasta incastrata nell’abitacolo dell’auto di cui era alla guida.

Il veicolo, per cause ancora in fase di accertamento, si è ribaltata all’altezza dello svincolo di un distributore.

Dopo essere stata estratta, la persona è stata affidata alle cure dei sanitari del 118. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso.