Auto in un dirupo, Polstrada scende tra le rocce e guada canale di scolo per salvare 24enne - Tuttoggi

E’ stato un intervento alquanto complicato, da veri “eroi”, quello effettuato sul raccordo autostradale Perugia-Bettolle, tra Magione e Torricella, dalla Polizia Stradale di Perugia.

Sul luogo dell’incidente, in una curva molto pronunciata, due agenti sono arrivati con il buio e la pioggia battente, individuando subito il tratto di guardrail letteralmente divelto a seguito dell’urto con la vettura.

Dopo aver circoscritto la zona con dei lampeggianti, non senza poca difficoltà (per l’arrivo di altre auto), i poliziotti si sono inoltrati tra la vegetazione scorgendo i fari della macchina in fondo a un dirupo.

Richiesto l’ausilio immediato sia dei Vigili del Fuoco che di un’ambulanza del 118 i due agenti si sono adoperati ad affrontare la rupe scoscesa per scenderla e arrivare all’auto, costretti, una volta arrivati a terra, a guadare anche un profondo fosso di scolo con acqua corrente all’altezza del loro ventre.

Aperto lo sportello della vettura i due hanno visto il conducente – identificato poi come un cittadino di nazionalità albanese di 24 anni – privo di sensi e con il viso adagiato sul volante. Uno dei due “eroi” è poi riuscito a destare il ragazzo dallo stato di incoscienza, tenendolo costantemente sveglio, mentre il collega riferiva le esatte coordinate della posizione a sanitari e vigili del fuoco.

I caschi neri hanno estratto il 24enne dalla vettura e lo hanno consegnato al personale del 118, che lo ha trasferito in tutta fretta all’ospedale di Perugia per le cure del caso. Il giovane non è in pericolo di vita.